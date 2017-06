Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesbank hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum Deutschlands in den Jahren 2017 bis 2019 leicht angehoben. Wie aus der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Prognose hervorgeht, rechnet sie für 2017 mit einem kalenderbereinigten Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,9 Prozent. Im Dezember 2016 hatte sie 1,8 Prozent Wachstum vorhergesagt. Die Prognosen für 2018 und 2019 wurden auf 1,8 (bisher: 1,7) und 1,7 (1,6) Prozent erhöht.

"Dank der sehr guten Arbeitsmarktlage wird der private Konsum im Verbund mit der Nachfrage des Staates und den Wohnungsbauinvestitionen weiterhin für ein solides Grundtempo sorgen", kommentierte Bundesbankpräsident Jens Weidmann die Konjunkturprognose. Zudem würden die Exporte und wieder steigende Unternehmensinvestitionen das Wachstum stützen.

"Somit ergibt sich das Szenario einer breit angelegten, recht kräftigen konjunkturellen Aufwärtsbewegung", erklärte Weidmann. Allerdings dürften sich zunehmend Angebotsengpässe am Arbeitsmarkt bemerkbar machen, also weniger Menschen zusätzlich für eine Erwerbstätigkeit bereit stehen. "Dies sollte nicht nur den Lohnanstieg verstärken, sondern dürfte auch tendenziell die Wachstumsmöglichkeiten begrenzen", so der Bundesbankpräsident.

