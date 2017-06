FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert sind die DAX-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Die Wahl in Großbritannien zieht keine negativen Spuren. Die Futures auf den britischen FTSE-100-Index haben mit Hilfe der Pfund-Schwäche mittlerweile sogar 0,4 Prozent ins Plus gedreht. Beim DAX-Futures gibt der März-Kontrakt gegen 8.25 Uhr um 25 auf 12.705 Punkte nach. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.730 und das Tagestief bei 12.703 Punkten. Umgesetzt wurden gegen 8.30 knapp 2.000 Kontrakte.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2017 02:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.