Debüt für die BOC Group im aktuellen Gartner-Bericht.

Die BOC Group ist stolz, mit ihrer EAM-Suite ADOIT im Gartner Magic Quadrant 2017 für Enterprise Architecture Tools* als "Niche Player" aufzuscheinen. Für die BOC Group bedeutet dies die erstmalige Aufnahme in den Magic Quadrant.

"Für uns als Neueinsteiger bedeutet unsere Platzierung im Segment der ‚Niche Player', mit der besten Bewertung in puncto ‚Completeness of Vision' in diesem Segment, einen großen Erfolg.", zeigt sich Christoph Moser, ADOIT Produktmanager, erfreut. "Mit unserer cloud- und webbasierten Strategie sowie unserem Fokus auf der Bewältigung von alltäglichen Herausforderungen, mit denen EAM und Nicht-EAM Stakeholder konfrontiert sind, befinden wir uns auf einem vielversprechenden Kurs."

Moser weiter: "Die BOC Group hat als erster Anbieter gänzlich web-basierte 30-Day Free Trials für GPM- und EAM-Suiten veröffentlicht und investiert auch weiterhin in die Bereitstellung eines einzigartigen Angebots für die Unterstützung einer Vielzahl an Geschäftsfällen in operativen Aufgaben und Transformationsprojekten."

Mit ADOIT bleiben Unternehmen auf Kurs und erhalten wertvolle Erkenntnisse über die Abhängigkeiten zwischen den Vermögenswerten. Die umfangreiche EAM-Suite bereitet Unternehmen ideal auf zukünftige Herausforderungen vor und ermöglicht eine erfolgreiche Transformation von Business und IT. ADOIT ist daher vor allem in Zeiten der Digitalisierung ein unverzichtbares Tool.

Der neueste Release, ADOIT 7.6, kann in einem kostenlosen online ADOIT 30-Day Free Trial getestet werden.

Interessierte Personen können außerdem eine kostenfreie Präsentation von ADOIT durch einen unserer Berater anfragen.

Über den Magic Quadrant

Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Publikationen vorgestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und spricht außerdem auch keine Empfehlungen aus, die Anbieter mit den besten Bewertungen zu wählen. Die Forschungsberichte bilden lediglich die Meinung der Forschungsanalysten ab und sollten nicht als Tatsache ausgelegt werden. Gartner gibt weder ausdrücklich noch implizit Garantien in Bezug auf diese Studie, noch Garantien hinsichtlich Marktgängigkeit oder Tauglichkeit von Produkten für einen bestimmten Zweck.

Über die BOC Group

Die BOC Group entwickelt Softwareprodukte und Services für eine effektive und umfassende Unternehmensführung in Zeiten der digitalen Transformation. Unsere Stärken liegen im Ausbau der Fähigkeiten für das Unternehmensarchitektur- und Geschäftsprozessmanagement sowie auch in der Verbesserung von Governance, Risk und Compliance, um Unternehmen bestmöglich auf Audits vorzubereiten.

Zu den Kunden, die weltweit auf ADOIT vertrauen, zählen unter anderem Allianz, Marel, PostFinance, Raiffeisen Bank and Vienna International Airport.

Gartner "Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools", 24. Mai 2017: https://www.gartner.com/lite/document/3723436.

