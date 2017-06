Knackt die Commerzbank-Aktie bald das 12-Monats-Hoch bei 9,68? Die Kursmarke gerät auf jeden Fall in absolute Schlagdistanz, denn der Abstand beträgt nur noch 2,4%. Das Allzeithoch an der Börse stammt vom 22.03.2000 bei einem Kurs von 264,3 Euro und liegt damit in weiter Ferne. Im Dax erreichten in 2017 bislang 9 Aktien ein neues Allzeithoch, das entspricht einer Quote von 30,0%....

