Goldman Sachs hat die Einstufung für UBS nach einer Branchenkonferenz der US-Investmentbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,20 Franken belassen. Angesichts der weiterhin sehr geringen Schwankungen an den Kapitalmärkten hätten sich institutionelle und sehr vermögende Privatkunden im zweiten Quartal zurückgehalten, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Studie vom Freitag. Dies dürfte sich negativ in den Handelserträgen der Schweizer Großbank niederschlagen./la/edh

AFA0006 2017-06-09/09:02

ISIN: CH0244767585