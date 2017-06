Vielmehr als die Nachrichten von der Insel spielte die jüngste Sitzung der Europäischen Zentral vom Vortag am Markt eine Rolle. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1191 nach 1,1214 USD am Vorabend gehandelt. Gegenüber dem Schweizer Franken veränderte sich der Euro nur unwesentlich. Aktuell notiert er im Vergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...