Das Zins-Niveau in der Eurozone scheint endgültig seinen Tiefpunkt erreicht zu haben. EZB-Präsident Mario Draghi bleibt weiter vorsichtig und hält an der expansiven Geldpolitik fest, doch was zwischen den Zeilen zu lesen ist und was sich dadurch am Gesamtmarkt ändert, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Notenbank-Experte David Kohl von Julius Bär die Möglichkeit bald schon einen Deutschen auf dem EZB-Thron zu sehen und weshalb die US-Notenbank Fed jetzt endlich handeln muss, bevor es zu spät ist.