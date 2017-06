BRÜSSEL/LONDON (dpa-AFX) - Der komplizierte Wahlausgang in Großbritannien könnte den Fahrplan für die Brexit-Verhandlungen zwischen London und Brüssel nach Ansicht von EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger durcheinanderbringen. "Ob die andere Verhandlungsseite überhaupt beginnen kann, wird sich in den nächsten Stunden zeigen, wird sich in den nächsten wenigen Tagen zeigen müssen", sagte er am Freitagmorgen im Deutschlandfunk. "Denn ohne Regierung keine Verhandlungen."

Die EU war eigentlich von ersten Gesprächen ab dem 19. Juni ausgegangen, also von übernächster Woche an. Nur bis Ende März 2019 läuft die Frist, ein Abkommen über die Trennung und die Eckpunkte der künftigen Beziehungen zu schließen.

Die Wahl in Großbritannien sei keine "Brexit-Wahl" gewesen, sondern es sei zuallererst um soziale Gerechtigkeit und auch um Sicherheit gegangen, so der Deutsche. Gleichwohl betonte der CDU-Politiker: "Das Referendum steht. Niemand stellt es in Frage. Die Briten werden die Austrittsverhandlungen führen."

Oettinger erwartet angesichts des Wahlausgangs im Vereinigten Königreich aber weitere Unsicherheiten: "Mit einem schwachen Verhandlungspartner läuft man Gefahr, dass die Verhandlungen für beide Seiten schlecht laufen." Die EU sei in jedem Fall gewappnet - man werde "hart, aber fair" verhandeln. "Wir stehen bereit", sagte Oettinger./rad/DP/stk

AXC0094 2017-06-09/09:18