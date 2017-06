An der Börse wird die Zukunft gehandelt. - Ein Spruch, der an den Finanzmärkten sehr häufig zu hören ist und derzeit im Fall des kalifornischen Elektrowagenbauers Tesla wohl in ganz besonderer Weise zutrifft. US-Präsident Donald Trump kündigte am 1. Juni 2017 an, dass die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen würden. Diese Entscheidung löste weltweit teilweise heftige Reaktionen aus. Nicht nur bei Umweltschützern. Tesla-Chef Elon Musk zog sich daraufhin wie angekündigt aus dem Berater-Team des Präsidenten zurück. Als Chef und Gründer eines Elektroautopioniers Tesla hat er offenbar eine etwas andere Einstellung zum Klimawandel. Genauso wie für viele andere seiner Aussagen oder Taten wurde der...

