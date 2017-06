Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Tories verlieren absolute Mehrheit im britischen Parlament

Die konservativen Tories von Premierministerin Theresa May haben die absolute Mehrheit im britischen Unterhaus verloren. Dies geht aus am Freitagmorgen veröffentlichten Zahlen hervor, die auf der Auszählung fast aller Wahlkreise basierten. Die Tories könnten auf 319 der insgesamt 650 Sitze im Unterhaus kommen, 309 Sitze sind bislang sicher. Die Vergabe von 16 Sitzen stand noch aus. Damit war es für die Konservativen nicht mehr möglich, ihre absolute Mehrheit zu halten.

Oettinger sorgt sich wegen schwacher britischer Brexit-Verhandler

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hält den Wahlausgang in Großbritannien für gefährlich für die Brexit-Verhandlungen. "Ein geschwächter Partner schwächt insgesamt", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Für Premierministerin Theresa May endeten die von ihr ausgerufenen Neuwahlen als Desaster. Ihre Tories büßten die absolute Mehrheit ein, mögliche Koalitionspartner schlossen am Morgen ein Regierungsbündnis bereits aus.

Viele US-Bürger sehen Merkel als "Führerin der freien Welt"

Die Reputation von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat unter den US-Bürgern angesichts der Präsidentschaft von Donald Trump offenbar deutlich zugenommen. Fast ein Drittel hält laut einer aktuellen Umfrage nicht mehr den eigenen Präsidenten, sondern die Kanzlerin für die "Führerin der freien Welt". Nach der Erhebung der Quinnipiac-Universität wird Trump von 46 Prozent in dieser Rolle gesehen, Merkel immerhin von 29 Prozent.

Merkel: Niemand kann Probleme der Welt alleine lösen

Kanzlerin Angela Merkel ist dem Eindruck entgegen getreten, sie schmiede als "Führerin der freien Welt" eine weltweite Allianz gegen US-Präsident Donald Trump. "Kein Land alleine auf dieser Welt, keine einzelne Person und kein Land alleine, kann die Probleme lösen", sagte die CDU-Vorsitzende auf eine entsprechende Frage bei ihrem Besuch in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires.

Umfrage-Tiefschlag für SPD und Schulz

Knapp vier Monate vor der Bundestagswahl steuern die Sozialdemokraten ins Umfragetief: Die SPD von Kanzlerkandidat Martin Schulz kommt in dem ARD-Deutschlandtrend nur noch auf 24 Prozent, der Abstand zur Union beträgt damit 14 Prozentpunkte. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist demnach wieder so beliebt wie vor der Flüchtlingskrise.

Ex-FBI-Chef Comey bezichtigt Regierung Trump der Lüge

In seiner Aussage vor dem US-Senat hat der frühere FBI-Chef James Comey die Glaubwürdigkeit der Regierung von US-Präsident Donald Trump in Zweifel gezogen. Trumps Regierung habe "Lügen" über die Umstände seiner Entlassung durch den Präsidenten verbreitet, sagte Comey vor dem Geheimdienstausschuss in Washington. Er bestätigte vor den Senatoren, dass er sich in den Ermittlungen zur Russland-Affäre von Trump unter Druck gesetzt fühlte.

Trumps Anwalt bringt Ermittlungen gegen Comey ins Gespräch

Nach der Anhörung des Ex-FBI-Chefs James Comey vor dem US-Senat hat der Anwalt von US-Präsident Donald Trump strafrechtliche Ermittlungen gegen Comey wegen der Weitergabe vertraulicher Informationen ins Gespräch gebracht. "Heute hat Herr Comey zugegeben, dass er Freunden seine angeblichen Memos von diesen unter Vertrauensschutz stehenden Gesprächen weitergegeben hat, von denen eines nach seiner Aussage als Geheimsache eingestuft wurde", sagte Trumps privater Anwalt Marc Kasowitz vor der Presse in Washington.

US-Kongress verabschiedet Gesetzentwurf zur Wall-Street-Deregulierung

Das US-Abgeordnetenhaus hat einen Gesetzentwurf zur Deregulierung der Wall Street verabschiedet. So wollen die Republikaner das Wirtschaftswachstum durch die Lockerung der Regulierung des Finanzsektors fördern. Der Entwurf der Republikaner wurde mit 233 zu 186 Stimmen gebilligt. Nach dem Gesetzentwurf sollen Teile der Reformen, die unter dem Namen Dodd-Frank-Act bekannt sind, wieder zurückgenommen werden.

Griechenland-Gläubiger für begrenzte Schuldenerleicherungen - Kreise

Die Gläubiger Griechenlands arbeiten offenbar an einem Rettungspaket, das auch Möglichkeiten für zumindest begrenzte Schuldenerleichterungen beinhaltet. Eine finanzielle Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) wäre aber weiter offen.

Arabische Staaten werfen Doha Verbindungen zu dutzenden "Terroristen" vor

Saudi-Arabien und seine Verbündeten haben im Streit mit Katar eine umfangreiche Liste mit angeblich von Doha unterstützten "Terroristen" vorgelegt. Das Dokument zeige, dass Katar "einerseits ankündigt, Terrorismus zu bekämpfen und andererseits verschiedene Terrororganisationen unterstützt und beherbergt", teilten die Regierung in Riad sowie die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Bahrain am Freitag mit. Die Liste enthält Namen von 59 Einzelpersonen und zwölf Organisationen.

Groß angelegter Hackerangriff auf katarischen Sender Al-Dschasira

Inmitten der diplomatischen Krise in der Golfregion ist der katarische Sender Al-Dschasira nach eigenen Angaben Opfer eines breit angelegten Hackerangriffs geworden. "Mediengrupppe Al-Dschasira unter Cyberattacke auf alle Systeme, Websites und soziale Onlineplattformen", teilte das Unternehmen im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Der Hackerangriff wurde von einer Quelle in dem Sender bestätigt.

Ranghoher UN-Beamter: IS reorganisiert sich und zielt verstärkt auf Europa

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat sich nach militärischer Rückschlägen im Irak und in Syrien nach Einschätzung eines ranghohen UN-Beamten reorganisiert und stellt verstärkt in Europa eine Gefahr dar. Der UN-Untergeneralsekretär für politische Angelegenheiten, Jeffrey Feltman, verwies vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York auf die jüngsten Anschläge und Angriffe in Belgien, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland, Schweden und der Türkei.

Nordkorea vermeldet Einsatz neuer Marschflugkörper bei jüngstem Test

Bei seinem jüngsten Raketentest hat Nordkorea nach eigenen Angaben einen neu entwickelten Marschflugkörper gezündet. Die Raketen seien eine "mächtige" Waffe, um Angriffe feindlicher Kriegsschiffe abzuwehren, meldete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Der Test sei "erfolgreich" verlaufen, die vor der Ostküste Nordkoreas schwimmenden Ziele seien von den Raketen getroffen worden.

Bundesbank hebt Wachstumsprognosen für Deutschland leicht an

Die Bundesbank hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum Deutschlands in den Jahren 2017 bis 2019 leicht angehoben. Wie aus der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Prognose hervorgeht, rechnet sie für 2017 mit einem kalenderbereinigten Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,9 Prozent. Im Dezember 2016 hatte sie 1,8 Prozent Wachstum vorhergesagt. Die Prognosen für 2018 und 2019 wurden auf 1,7 (bisher: 1,6) und 1,6 (1,5) Prozent erhöht.

Französische Notenbank erhöht Wachstumsprognosen

Die französische Notenbank hat ihre Wachstumsprognosen erhöht, aber ihre Inflationsprognosen gesenkt. Für dieses Jahr wird nun ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,4 (zuvor: 1,3) Prozent und für 2018 ein Zuwachs um 1,6 (1,4) Prozent erwartet. "Das französische Wachstum verbessert sich weiter", sagte Gouverneur Francois Villeroy de Galhau in einem Radio-Interview. "Ein solch starkes Wachstum haben wir seit fünf Jahren nicht gesehen."

Deutsche Exporte erreichen im April neue Bestmarke

Die deutschen Exporte sind im April auf eine neue Rekordmarke gestiegen. Der Wert der ausgeführten Waren kletterte kalender- und saisonbereinigt um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 106,3 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte aufgrund eines Kalendereffekts um 2,9 Prozent niedriger; im April dieses Jahres gab es weniger Arbeitstage als im Vorjahr.

Inflation zieht in China weiter an

Die Inflation in China hat im Mai angezogen. Die Inflationsrate erhöhte sich im Mai auf 1,5 Prozent, wie die chinesische Statistik-Behörde mitteilte. Im April hatte das Plus noch 1,2 Prozent betragen. Volkswirte hatten für den Mai allerdings mit einem Anstieg der Verbraucherpreise auf 1,5 Prozent gerechnet. Die Nahrungsmittelpreise gingen um 1,6 Prozent zurück und die Non-Food-Preise stiegen um 2,3 Prozent. Die Erzeugerpreise gingen im Mai zurück und lagen bei Plus 5,5 Prozent. Im April lagen die Erzeugerpreise bei Plus 6,4 Prozent.

Frankreich/Industrieproduktion Apr -0,5% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Apr PROGNOSE: +0,5% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion März rev +2,2% (vorl: +2,0%) gg Vm

