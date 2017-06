Die krisengebeutelte NordLB könnte laut einem Bericht bis zu 1000 Stellen streichen - 500 davon am Hauptsitz in Hannover. Im vergangenen Jahr machte die Landesbank einen Verlust von fast zwei Milliarden Euro.

Der Stellenabbau bei der kriselnden NordLB wird offenbar konkreter: Die WirtschaftsWoche berichtet unter Berufung auf Insider, dass die Landesbank allein an ihrem Standort in Bremen über 400 Stellen streichen könnte. Am Hauptsitz in Hannover stehen nach Informationen des Magazins mindestens 500 Stellen zur Disposition. Zudem könnten auch noch rund 100 Arbeitsplätze im Ausland wegfallen, vor allem der Standort Singapur könnte im Zuge der Neuausrichtung ...

