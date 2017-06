Mumbai (ots/PRNewswire) -



Der Deccan Odyssey bleibt seiner Tradition treu und angelt sich erneut den Titel "Asiens führender Luxuszug". Deccan Odyssey ist bekannt für seine luxuriösen Zugreisen, die durch ihre Geschichten von Königsfamilien, ihre edelsteinbesetzten exotischen Paläste und exotischen Wildtiere Reiselustige aus aller Welt immer wieder begeistern. Die renommierte Auszeichnung wurde mit einer glanzvollen Zeremonie im Grand Kempinski Hotel in Schanghai in China verliehen. World Travel Awards gilt als der Oscar der Reiseindustrie und Hunderte von Stars der Reisebranche nehmen daran teil.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/521424/Deccan_Odyssey_Lead ing_Luxury_Train_World_Travel_Awards.jpg )



Arup Sen, Director, Special Projects, der die Auszeichnung annahm, sagt dazu: "Der Deccan Odyssey zeigt Ihnen Indien in seiner vollen Pracht, ohne Eile und ganz persönlich. Der World Travel Award, den Deccan Odyssey bereits zum 7. Mal verliehen bekam, ist ein klarer Beweis für unsere erfolgreichen Anstrengungen, Luxus mithilfe von Innovation neu zu definieren. Diese Auszeichnung motiviert uns dazu, die Serviceleistungen für unsere geschätzten Gäste weiter zu optimieren."



Mit jeder Reise im Deccan Odyssey (Prunk und Glanz von Maharashtra, Maharashtras wilde Seite, Die verborgenen Schätze von Gujarat, Die Juwelen des Dekkan, Indische Odyssee und Indische Auszeit) begeben Sie sich auf eine Entdeckungsfahrt durch Indien und lernen die Vielfalt und exotischen Schauplätze des Landes kennen. Der Luxuszug wurde erst kürzlich neu renoviert und nimmt seinen Betrieb ab Oktober dieses Jahres wieder auf.



World Travel Awards feiert dieses Jahr seinen 24. Jahrestag und gilt weltweit als der ultimative Reisepreis. Er soll hervorragende Leistungen in allen Sektoren der weltweiten Reise- und Tourismusindustrie anerkennen, belohnen und feiern.



Informationen zu Deccan Odyssey



Deccan Odyssey verfügt über 21 Waggons, darunter 12 Personenwagen für jeweils bis zu 8 Fahrgäste (10 Personen-/Deluxe-Wagen für bis zu 4 Paare pro Waggon und 2 Präsidentensuite-Wagen für bis zu 2 Paare pro Waggon), 1 Konferenz-/Unterhaltungswagen, 2 Restaurantwagen, 2 Generatorwagen mit Gepäckaufbewahrung, 2 Personalwagen, 1 Wellness-Wagen und 1 Bar-Wagen. Die Zugkapazität beträgt 88 Fahrgäste.



Im Jahr 2016 erhielt der Deccan Odyssey mehrere Auszeichnungen, u. a. einen World Travel Award als Asiens führender Luxuszug, TTJ Jury Choice Award for Excellence and Innovation und 2015 einen North India Travel Award als bester Luxuszug Indiens.



