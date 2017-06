Der österreichische Technologiekonzern AMS (ISIN: AT0000A18XM4) will die Dividende um knapp 41 Prozent auf 0,30 Euro je Aktie kürzen. Im Vorjahr wurden 0,51 Euro ausbezahlt. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am Freitag in Premstätten, Österreich ab. Beim derzeitigen Kursniveau von 62,10 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0,48 Prozent. AMS plant mit einer Ausschüttung von 25 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...