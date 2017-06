Mario Draghi hat es getan. Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) hat in der gestrigen Sitzung still und leise den Einstieg in den Ausstiegangedeutet. Zwar bleiben die Anleiheaufkäufe bis mindestens Ende des Jahres fortgesetzt, aber die Grundlage für die Zinswende ist gelegt. Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank sollten in den kommenden Monaten zu den größten Gewinnern zählen.

Den vollständigen Artikel lesen ...