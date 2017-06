FRANKFURT (dpa-AFX) - Die unmittelbaren Auswirkungen der britischen Unterhauswahlen auf die Volkswirtschaft des Königreichs dürften nach Expertenmeinung begrenzt sein. "Die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft nach der Brexit-Abstimmung im vergangenen Jahr deutet darauf hin, dass der Zusammenhang zwischen politischer Unsicherheit und wirtschaftlicher Aktivität nicht besonders stark ist." Diese Meinung vertritt Samuel Tombs, Chefvolkswirt für Großbritannien bei der der britischen Denkfabrik Pantheon Macroeconomics.

Allerdings komme das überraschende Wahlergebnis zu einer Zeit, in der sich das Wachstum bereits abgeschwächt habe, schränkt der Ökonom ein. Dessen ungeachtet sei der Spielraum für Zinssenkungen durch die Bank of England gering, weil die Inflation bereits über deren Zwei-Prozent-Ziel liege und schon auf dem Weg in Richtung drei Prozent sei./bgf/jkr/fbr

