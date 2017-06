Von Markus Fugmann

Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es lustig: da deutet sich politisches Chaos an in einem der wichtigsten Länder Europas, und die Aktienmärkte finden das ganz prima. Es ist derselbe Mechanismus wie beim Brexit: das Pfund fällt, also steigt der britische Leitindex FTSE100, weil viele der in dem Index enthaltenen Unternehmen zwar ihren Sitz in UK haben, aber viel Geschäft im Ausland betreiben und damit aufgrund des schwachen Pfund mehr verdienen (in Pfund Sterling).

(FTSE100)

Das Problem ist nur: für die britische Wirtschaft, die eigentlich durch einen Leitindex wie den FTSE1000 abgebildet werden sollte, ist das schlecht. Sehr schlecht. Der Grund ist schlicht: der Konsument säuft ab. Weil aufgrund des schwachen Pfunds die Inflation schneller steigt als die Löhne, verlieren die Briten an Kaufkraft. Daher fallen seit drei Monaten die Immobilienpreise, womit wiederum das Vermögen, das die Briten besitzen, sich reduziert (das Vermögen der Briten basiert fast ausschließlich ...

