BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat den Wahlausgang in Großbritannien als "krachende Niederlage" für die konservative Regierungschefin Theresa May bezeichnet. Zugleich sei das Ergebnis "ein toller Erfolg" für ihren Herausforderer, Labour-Chef Jeremy Corbyn, den viele schon abgeschrieben hätten, schrieb der SPD-Parteivorsitzende am Freitag auf Facebook. Er habe bereits mit Corbyn telefoniert und ein schnelles Treffen vereinbart, so Schulz auf Twitter weiter.

Labour habe im Wahlkampf auf das Thema gesetzt, "das die Menschen überall in Europa bewegt: Gerechtigkeit". Via Twitter schickte er Glückwünsche auf die Insel: "Was für eine Aufholjagd! Gratulation an @jeremycorbyn und @UKLabour!" Zugleich kritisierte Schulz Theresa May: Sie sei in ihrer Zeit als Innenministerin für den Abbau von Tausenden Stellen bei der Polizei verantwortlich: "Sie hat sich mit der Forderung selbst disqualifiziert, man müsse bei der Bekämpfung des Terrorismus auch Menschenrechte einschränken."

Mit Blick auf den komplizierten Wahlausgang im Vereinigten Königreich, der auch Einfluss auf die Brexit-Verhandlungen zwischen Brüssel und London haben dürfte, hofft Schulz auf ein Ende des harten anti-europäischen Kurses, für den May als Premierministerin stehe. "Auch wenn Großbritannien die Europäische Union verlässt: Wir brauchen Zusammenarbeit statt Konfrontation. Denn Großbritannien wird immer ein Teil Europas bleiben."/rad/DP/fbr

