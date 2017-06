Die Vergabe von Kennzeichen-Lizenzen ist in China ein zentrales Instrument zur Verkehrsplanung und 'steuerung, vor allem in Metropolregionen. Über eine Kontingentierung wollen die Behörden einerseits den jährlichen Zuwachs an Neufahrzeugen in den notorisch verkehrsüberlasteten Städten regulieren, an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...