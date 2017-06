Der Ausgang der Wahlen in Großbritannien sorgt für Rätselraten. Wird Premierministerin May nun weiterregieren? Mögliche Koalitionspartner zeigen ihr die kalte Schulter. Greift Labour-Chef Corbyn nach der Macht?

Nach dem überraschenden und fatalen Ergebnis für Regierungschefin Theresa May bei den britischen Parlamentswahlen wird über das weitere Vorgehen der Premierministerin spekuliert. In der Vergangenheit war es in Großbritannien üblich, dass eine Partei als klarer Sieger und mit einer absoluten Mehrheit aus den Wahlen hervorging - doch das ist dieses Mal nicht der Fall.

Theresa Mays konservative Tory-Partei hat bei der Wahl keine absolute Mehrheit mehr erzielt. 326 der 650 Sitze im britischen Parlament hätte sie für sich und die Tories verbuchen müssen, doch letztlich wurden es deutlich weniger. Noch immer werden die Stimmzettel ausgezählt, doch es dürften nicht viel mehr als 315 Sitze werden. Eine böse Niederlage für die Premierministerin, die mit den Neuwahlen eigentlich ihre Stellung festigen wollte. Nun ist ihre Zukunft unsicherer denn je - nicht wenige fordern ihren Rücktritt und spekulieren über mögliche Nachfolger.

Die Premierministerin muss entscheiden, wie sie auf den Wahlausgang ...

