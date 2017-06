BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will sich so rasch wie möglich mit dem britischen Labour-Chef Jeremy Corbyn treffen. Er habe bereits mit dem Herausforderer von Premierministerin Theresa May telefoniert und ein schnelles Treffen vereinbart, schrieb der SPD-Chef am Freitag auf Twitter. Er beglückwünschte den Altlinken Corbyn für das Labour-Ergebnis bei der Parlamentswahl im Königreich: "Was für eine Aufholjagd! Gratulation an @jeremycorbyn und @UKLabour!"

Der Wahlausgang in Großbritannien ist kompliziert: Weder die Konservativen noch die oppositionelle Labour-Partei, die stark zulegen konnte, hatten am Freitagmorgen eine Chance, mehr als die Hälfte der 650 Wahlkreise für sich zu gewinnen. Corbyn forderte Regierunschefin May noch in der Nacht zum Rücktritt auf./rad/DP/fbr

AXC0116 2017-06-09/10:08