Von Nick Kostov

PARIS (Dow Jones)--Der Kosmetikkonzern L'Oreal verhandelt exklusiv mit der brasilianischen Natura Cosméticos über einen Verkauf seiner Tochter The Body Shop. Natura habe ein Angebot gemacht, in dem The Body Shop mit 1 Milliarde Euro bewertet wird. L'Oreal hatte in der vergangenen Zeit strategische Optionen für die Tochter ausgelotet, die das schwächste Geschäft im Konzern gezeigt hatte. L'Oreal will den Verkauf noch in diesem Jahr abschließen.

June 09, 2017 03:41 ET (07:41 GMT)

