Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist nach den Abgaben der letzten drei Tage klar erholt in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Der Wahlausgang in Grossbritannien mit einem "Hung Parlament" sorge zwar für Unsicherheit, der Einfluss wird von Marktteilnehmern jedoch als begrenzt gesehen. Die Vorgaben aus Übersee waren eher freundlich. Der Dow Jones erreichte am Vortag ein Rekordhoch, schloss aber wenig verändert. Die asiatischen Märkte legten mehrheitlich leicht zu.

Die britische Premierministerin Theresa May hat mit den vorgezogenen Wahlen ein Eigentor geschossen und ihre Ziele deutlich verfehlt. Die Konservativen sind zwar stärkste Partei, haben aber die absolute Mehrheit verfehlt. Nun wird über den Rücktritt von May spekuliert. Sollte sie an ihrem Posten festhalten, wäre ihr Mandat für die Brexit-Verhandlungen stark geschwächt, heisst es. Ob damit die Chancen auf eine Brexit-Einigung mit der EU steigen oder ein chaotischer Austritt ohne ein klare Regelung droht, wird auf Analystenseite heiss diskutiert. Das britische Pfund notiert deutlich tiefer.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.30 Uhr 0,57% höher bei 8'861,82 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, steigt um 0,56% auf 1'402,30 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,48% auf 10'103,19 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 28 im Plus und nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...