FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Baustoffkonzerns HeidelbergCement dürften nach Einschätzung des Investmenthauses Kepler Cheuvreux das Schlimmste hinter sich haben. Nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung wegen enttäuschender Resultate des übernommenen Italcementi-Konzerns sowie der Probleme in Indonesien sei der Kurs auf einem angemessenen Niveau angekommen, schrieb Analyst Josep Pujal in einer Studie vom Freitag.

Er stufte die Aktien von "Reduce" auf "Hold" hoch und hob das Kursziel von 78 auf 86 Euro an. Damit sieht er für die Papiere im Vergleich zum aktuellen Kursniveau von etwa 83,34 Euro mittelfristig nun wieder etwas Luft nach oben.

Auf Basis des für 2017 erwarteten operativen Gewinns (Ebitda) liege die Bewertung der Aktien nun wieder auf dem historischen Niveau. Zudem sei die erwartete Rendite auf den freien Mittelzufluss (Free-Cashflow-Rendite) mit Blick auf 2017 und 2018 attraktiv. Bei anderen Bewertungskennziffern schnitten die Aktien aber weniger gut ab.

Grundsätzlich rechnet Analyst Pujal nun mit einer zunehmend besseren Nachrichtenlage bei HeidelbergCement. So sei etwa die Integration von Italcementi über die riskante Phase hinaus. Mit neuen Enttäuschungen sei nicht zu rechnen. Zudem erschienen die technischen Fortschritte in den US-Werken vielversprechend. Und in Indonesien habe die Nachfrage nach zwei schwachen Jahren jüngst wieder angezogen.

Gemäß der Einstufung "Hold" rechnet Kepler Cheuvreux auf Sicht der nächsten zwölf Monate mit einem absoluten Aufwärtspotenzial der Aktie von weniger als 10 Prozent./mis/tav

