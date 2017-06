Vielmehr als die Wahlen in Großbritannien spielte die jüngste EZB-Sitzung eine Rolle am europäischenDevisenmarkt. Diese fand allerdings bereits am Vortag statt, sodass der Eurokurs am Freitagmorgen auf der Stelle tritt.

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im Schatten der Wahlen in Großbritannien nur wenig verändert. Vielmehr als die Nachrichten von der Insel spielte die jüngste Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag am Markt eine Rolle. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1209 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...