Kolumne von Jasper van Ingen

Mittelfristig sind wir für die weitere Entwicklung der Finanzmärkte verhalten optimistisch - der aktuelle Konjunkturzyklus ist jedoch relativ weit fortgeschritten

Wandelanleihen sind in diesem Umfeld ein gutes Instrument: Anleiheinvestoren können mit Convertibles die Duration ihrer Portfolios reduzieren, für Aktieninvestoren bedeuten sie reduzierte Risiken

Korrelation zwischen Märkten und Anlageklassen dürfte abnehmen, wenn die Zentralbanken den Geldhahn zudrehen - dann werden strategische Allokationsentscheidungen wieder an Bedeutung gewinnen

Wir sind heute noch genauso optimistisch für die Anlageklasse wie bei Auflegung unserer Strategie des NN Global Convertible Opportunities (GCO) Fonds vor fünf Jahren. Mit Wandelanleihen sind Anleger gut aufgestellt, um in einem volatilen Marktumfeld zu bestehen. Der Grund dafür ist die Konvexität dieser Anlageklasse: Wandelanleihen profitieren von Kurssteigerungen des Aktienmarkts mehr als sie umgekehrt von Kursrückgängen betroffen sind.

Mittelfristig sind wir für die weitere Entwicklung der Finanzmärkte verhalten optimistisch - schließlich ist der aktuelle Konjunkturzyklus schon relativ weit fortgeschritten. Mit Wandelanleihen gehen Aktieninvestoren aus unserer Sicht weniger Risiken ein, während Anleiheinvestoren hingegen die Duration ihrer Portfolios reduzieren können. In Europa weisen die Indikatoren nach oben, außerdem wird das Anleiheaufkaufprogramm der Europäischen Zentralbank die Kurse von Aktien mittelfristig stützen. In den USA könnte das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr die erwarteten 2-2,5 Prozent erreichen, allerdings drohen Schwankungen durch ...

