Düsseldorf - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 9. Juni 2017 eine neue Protect-Aktienanleihe (ISIN DE000TD89ZY9/ WKN TD89ZY) mit Währungsabsicherung (Quanto) auf die General Motors-Aktie (ISIN US37045V1008/ WKN A1C9CM) zum Kauf an.Die Protect-Aktienanleihe sei mit einem Nennbetrag von 1.000,00 EUR ausgestattet. Der Zinssatz p.a. betrage 4,00%. Der Basispreis entspreche 100,00% des Schlusskurses des Basiswerts am 6. Juni 2017, während die Barriere bei 65,00% des Schlusskurses des Basiswerts am 6. Juni 2017 liege. Das Bezugsverhältnis werde am Bewertungstag, dem 6. Juni 2018, ermittelt. Der Ausgabepreis betrage 100,00% des Nennbetrags. Der letzte Börsenhandelstag sei am 5. Juni 2018. (Stand: 09.06.2017, 09:31:32) (09.06.2017/alc/n/a)

