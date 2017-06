Unterföhring (ots) - Steigende Quoten für "Global Gladiators": Die ProSieben-Show verbessert sich um +0,8 Prozentpunkte auf gute 10,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die prominenten Gladiatoren Lilly Becker, Nadine Angerer, Larissa Marolt, Oliver Pocher, Pietro Lombardi, Raúl Richter, Mario Galla und Ulf Kirsten erleben bei "Global Gladiators" den afrikanischen Abenteuertrip ihres Lebens in Namibia.



In der dritten Folge von "Global Gladiators" am Donnerstag, 15. Juni, müssen die Gladiatoren u.a. beim "Monster-Truck"-Spiel durch die Dünen brettern und dabei Mini-Trucks überfahren...



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 09.06.2017 (vorläufig gewichtet: 08.06.2017)



