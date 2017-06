MONTABAUR/MAINTAL (dpa-AFX) - Der Internet- und Telekomkonzern United Internet hat für die Übernahme des Mobilfunk-Konkurrenten Drillisch die Freigabe des Bundeskartellamts erhalten. Die Wettbewerbsbehörde hat die Gesamttransaktion ohne Auflagen freigegeben, teilte United Internet am Freitag in Montabaur mit. Nun stehe lediglich noch die Zustimmung der Drillisch-Aktionäre für einen Teil des Geschäfts aus.

Diese müssen in einer außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juli noch zustimmen, dass Drillisch gegen die Ausgabe neuer Aktien die United-Internet-Telekomtochter 1&1 Telecommunication erwirbt. Insgesamt soll die Beteiligung von United Internet an Drillisch durch die Mitte Mai angekündigte Übernahme von zuvor gut 20 Prozent auf 72,7 Prozent steigern. United-Internet-Chef Ralph Dommermuth will mit dem Zusammengehen eine starke vierte Kraft auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt schmieden./men/fbr

ISIN DE0005545503 DE0005089031

