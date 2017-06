Brionor Resources Inc. gab gestern bekannt, dass das Unternehmen seinen Namen in Magna Terra Minerals Inc. geändert hat. Ab heute werden die Aktien unter dem neuen Namen sowie dem neuen Kürzel MTT an der TSX Venture Exchange gehandelt.



Die Namensänderung soll die Neuausrichtung des Unternehmens infolge der kürzlich erfolgten Übernahme von Atala Resources Corp. und dessen Edelmetallprojekt widerspiegeln. Nach Angaben des CEOs wird sich Magna Terra nun auf die Entwicklung der vielversprechenden Explorationsprojektr in der Provinz Santa Cruz in Argentinien konzentrieren.



Die Aktionäre hatten der Umbenennung bei der Jahres- und Sonderversammlung am 30. März in Toronto zugestimmt.



