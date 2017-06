Es gibt Menschen, die auf jede Bewerbung eine Absage bekommen. Und es gibt die, die von Arbeitgebern umgarnt werden und laufend interessante Jobs angeboten bekommen. Mit diesen Tipps gehören Sie zu letzteren.

Was ist der Unterschied zwischen Menschen, die mehrere Bewerbungen pro Monat absenden und ebenso viele Absagen kassieren - und solchen, die scheinbar ohne Anstrengungen von verschiedenen Arbeitgebern umgarnt werden und laufend interessante Jobs angeboten bekommen? Letztere verfügen am Arbeitsmarkt über eine ausgeprägte "Unique Selling Proposition", kurz USP - und erstere nicht.

Wer über eine solche Karriere-USP und damit über klare Alleinstellungsmerkmale verfügt, profitiert beruflich erheblich. Er hat mehr Auswahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Arbeitgebern und Jobs, Verhandlungsmacht bei Gehaltsverhandlungen, höhere Gestaltungsfreiräume bei Arbeitszeit, -ort und Aufgabenzuschnitt sowie das gute Gefühl, mit seinen Kompetenzen und Erfahrungen gefragt zu sein. Das wiederum führt zu einer höheren Zufriedenheit im Job.

Trotzdem nutzt die Mehrheit der Arbeitnehmer die verfügbaren Gestaltungsräume nicht, um gezielt eine persönliche Karriere-USP auszubauen. Viele sind mit diesem Prinzip bislang gar nicht vertraut und verschenken damit wertvolles Karrierepotenzial.

Doch gerade vor dem Hintergrund der massiven Veränderungen am Arbeitsmarkt wird es für die eigene Karriere umso wichtiger, sich gezielt mit der Frage auseinanderzusetzen, was gegenwärtig und zukünftig die Basis für eine nachhaltig erfolgreiche Karriere-USP sein kann.

Die "Marktgesetze" einer Karriere-USP

Was also ist das "Geheimnis" von Menschen, die über eine klare Karriere-USP verfügen? Was führt zu jenen Alleinstellungsmerkmalen, die das Interesse diverser Arbeitgeber wecken und sie dazu motivieren, auf individuelle Forderungen und Wünsche einzugehen und sogar die ein oder andere individuelle Macke zu akzeptieren?

Die gute Nachricht lautet: Grundsätzlich hat jeder die Möglichkeit, an seiner eigenen Karriere-USP zu arbeiten und im weiteren Karriereverlauf Schritt für Schritt auszubauen. Sie kann auf vielen Wegen erworben werden und in diversen Formen auftreten. Sie ist weder an Alter noch an Geschlecht oder an einen bestimmten Ausbildungshintergrund gekoppelt.

Was Menschen mit einer klaren Karriere-USP gemeinsam haben: Sie haben das Marktgesetz von Angebot und Nachfrage verstanden und dabei zwei zentrale Aspekte in ihrem Werdegang umgesetzt. Erstens haben sie es geschafft, ihr persönliches Qualifikationsprofil konsequent ...

