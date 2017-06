Die Zukunft von Airbus scheint nicht gefährdet: Nach Prognose des Flugzeugbauers benötigt der Weltmarkt in den kommenden 20 Jahren rund 35.000 neue Jets. Der Trend geht dabei verstärkt zu Mittelstreckenjets.

Der Flugzeugbauer Airbus rechnet in den nächsten 20 Jahren mit einem weiter steigenden Bedarf an Verkehrsjets. In den Jahren 2017 bis 2036 würden weltweit voraussichtlich 34.899 neue Passagier- und Frachtflugzeuge ...

