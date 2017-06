Snap Inc. ging mit einem lauten Paukenschlag an die Börse. Es war 2017 der größte Tech-IPO seit Alibaba. Statt bei einem Ausgabepreis von 17 Dollar startete die Aktie ca. 41 Prozent höher mit einen Eröffnungskurs von 24 Dollar in den Handel. Die Aktie von Snap Inc. ist der am meisten auf Short gesetzte Tech-IPO in diesem Jahr. Immer mehr Händler setzen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...