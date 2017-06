Berlin / Holzminden (ots) -



Das Heiz- und Wärmetechnikunternehmen Stiebel Eltron wurde jetzt im Rahmen einer Gala zum "Superbrand 2016/2017" gekürt. "Die erneute Auszeichnung nach 2014/15 ist ein tolles Feedback für die Marke, über das wir uns sehr freuen", erklärt Marketingleiter Claus Kroll-Schlüter. Insgesamt wurden die 50 besten Marken Deutschlands gekürt - darunter neben Stiebel Eltron unter anderem adidas, BMW und Miele. Die Auszeichnung als "Superbrand-Persönlichkeit des Jahres" nahm Schauspieler Wotan Wilke Möhring entgegen.



"Ein Markenname ist ein Versprechen. Ein Versprechen, dass das Produkt die Ansprüche erfüllt und vielleicht sogar noch etwas mehr bietet. Nur, wenn dieses Versprechen immer wieder eingehalten wird, kann eine Marke erfolgreich sein. Und dafür sind immer die Menschen dahinter verantwortlich, denen dafür Dank gebührt", so der Tatort-Kommissar in seiner Rede. "Superbrand-Persönlichkeiten" der vergangenen Jahre waren zum Beispiel die Sportikonen Franz Beckenbauer und Boris Becker, Schauspielerin Iris Berben und zuletzt Stargeiger David Garrett.



Die weltweit agierende Brandmarketing-Organisation "Superbrands" zeichnet seit mehr als 20 Jahren in rund 90 Ländern Topmarken aus. Unabhängige Wirtschaftsfachleute nominieren in Zusammenarbeit mit internationalen Marktforschungsinstituten die herausragenden Produkt- und Unternehmensmarken eines Landes - in Deutschland schafften es 1.300 Nominierte auf die Vorschlagsliste. Die fachkompetente Jury mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Medien und Universitäten suchte nach weltweit gleich geltenden Bewertungskriterien aus diesen die 100 besten aus - wie Stiebel Eltron.



