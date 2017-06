Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Das Wahldebakel in Großbritannien für die britische Premierministerin Theresa May könnte nach Einschätzung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) eine Chance für die deutsche Wirtschaft sein. "Vielleicht hätte es für die deutsche Wirtschaft auch schlimmer kommen können. Mit dem harten Brexit hat sie (May) nicht gewonnen", sagte DIHK-Chef Martin Wansleben in einem Interview mit dem Sender N-TV.

Wansleben hält die Möglichkeit für einen "Exit vom Brexit", ein Umschwenken der Briten zum Verbleib in der Europäischen Union, nun für wahrscheinlicher. "Aus Sicht der deutschen Wirtschaft haben wir zwei Zielsetzungen. Wir brauchen den Binnenmarkt. Und das Beste ist, wenn England mit dabei ist", meinte der DIHK-Chef. Mit Theresa May habe es diese Hoffnung nicht gegeben.

Die Auswirkungen des Rückzugs aus der EU seien schon heute spürbar. Die deutschen Exporte auf die Insel gingen nach unten, es werde weniger investiert. Der Vizepräsident des Europaparlaments, Alexander Graf Lambsdorff, teilt die Hoffnung Wanslebens hingegen nicht. "Ich glaube, dass manche sich da Illusionen machen auf der Insel. Ein weicher Brexit hieße ja, dass wir in Europa quasi den europäischen Binnenmarkt zu Gunsten der Briten verändern. Das werden wir nicht tun", so der FDP-Politiker dem Fernsehsender Phoenix.

