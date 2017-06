Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess nach Zahlen zum ersten Quartal von 74 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Spezialchemiekonzern sei sehr gut ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Freitag. Er passte sein Kursziel an die Ausgliederung des Gemeinschaftsunternehmens Arlanxeo an. Die bisherige Synthesekautschuk-Sparte wird ab dem zweiten Quartal 2018 nicht mehr zu 100 Prozent in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt./edh/ag

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0011 2017-06-09/11:19

ISIN: DE0005470405