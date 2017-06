Die Aktie von Evotec (WKN: 566480) ist nach Jahren der Lethargie aufgewacht und das Unternehmen hat innerhalb eines Jahres mehr als 200 % an Börsenwert auf jetzt 1,8 Mrd. Euro gewonnen.



Als reine CRO (Contract Research Organization) geht Evotec dabei Partnerschaften mit Pharmafirmen ein und bietet ein umfassendes Portfolio an Serviceleistungen von Target Validierung bis in vivo Pharmakologie an. Der Vorteil für Evotec besteht in einem geringen finanziellen Risiko, das sonst bei der Eigenentwicklung von neuen Medikamenten anfällt. Auf der anderen Seite sind aber auch die Einnahmen trotz Meilensteinzahlungen geringer, und damit ist die Kursphantasie begrenzt.



Verpartnerte Pharmafirmen haben mit Evotec den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...