Boston - Das Pfund Sterling wertete zwar in den letzten Wochen des Wahlkampfes in Großbritannien ab, doch rechneten die Marktteilnehmer immer noch mit einer Parlamentsmehrheit für die Konservativen, so Bill Street, Leiter von Investments EMEA bei State Street Global Advisors. Deshalb sei diese Schwäche des Pfund Sterling als erste Reaktion nicht überraschend und werde vermutlich anhalten, da internationale Anleger eine höhere Risikoprämie verlangen würden.

