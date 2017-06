Was die Bankaktien angeht, dominiert in den letzten Wochen ein allgemeines Schulterzucken. Man kann schlicht nicht absehen, wohin die Reise geht. Erholung vom Ertragsdruck ja - aber wie schnell, wie deutlich? Seit einem Monat geht es für viele Banktitel leicht abwärts, ohne Druck - ein Käuferstreik. Was bedeutet, dass entscheidende Unterstützungen noch halten, so auch bei der Commerzbank (ISIN DE000CBK1001). Ein Vorteil für das bullishe Lager?

Das kann der Fall sein, ja. Muss es aber nicht. Die zuvor überkaufte Situation wird dadurch abgebaut, wer aussteigen wollte, hatte dazu jetzt lange genug Gelegenheit. Und solange die Aktie nicht weiter nachgibt, sollte sich das Volumen der Gewinnmitnahmen langsam verringern. Hinzu kommt, dass die "beweglichen" charttechnischen ...

