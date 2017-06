BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident Donald Tusk hat nach dem Wahlausgang in Großbritannien vor einem Brexit ohne vorherige Verhandlungen gewarnt. Man müsse alles daran setzen, dass Verhandlungen zustandekommen, um nicht am Ende ohne Vereinbarung dazustehen, schrieb Tusk am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. "Wir wissen nicht, wann die Brexit-Gespräche starten. Wir wissen, wann sie abgeschlossen sein müssen", erklärte der Ratspräsident mit Verweis auf die britischen Wahlen./maf/ff/DP/jha

AXC0147 2017-06-09/11:35