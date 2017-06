Frankfurt - Das marktbeherrschende Ereignis im Mai war zunächst die Präsidentschaftswahl in Frankreich, so die Experten von Union Investment.Emmanuel Macron habe die Stichwahl gegen Marine Le Pen deutlicher gewonnen als zuvor angenommen. Wichtig sei in diesem Zusammenhang, dass Macron einen klaren Wahlkampf für Europa und für Reformen gemacht habe. Seine geplanten Maßnahmen hätten das Potenzial, Frankreich und letztlich auch die europäische Gemeinschaft zu stärken. Hiervon gehe ein wichtiges Signal für Europa aus, gerade mit Blick auf den Ausstieg des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union.

Den vollständigen Artikel lesen ...