Die Höhe der Schuldscheindarlehen von Unternehmen hat 2016 laut einer Studie einen neuen Rekord erreicht: Das Volumen betrug demnach mehr als 25 Milliarden Euro. Die Dynamik soll in diesem Jahr anhalten.

Bei Emittenten und Investoren waren Schuldscheindarlehen von Unternehmen im vergangenen Jahr beliebter denn je. 2016 wurden am deutschen Markt 108 Schuldscheindarlehen mit einem Volumen in Höhe von knapp 25,4 Milliarden Euro emittiert. "Damit wurde das bisherige Rekord-Emissionsvolumen aus dem Jahr 2015 mit 18,6 Milliarden Euro merklich übertroffen", heißt es in einer aktuellen Studie des Research-Teams ...

