Neue Studie von PricewaterhouseCoopers veröffentlicht Die Bergbaubranche scheint sich langsam von einem Abwärtstrend zu erholen. Dafür sprechen die Ergebnisse einer aktuellen Studie des Wirtschaftsberatungsunternehmens PricewaterhouseCoopers (PwC). Der Branchendienst miningweekly.com sprach mit Michael Kotzé von PwC Südafrika über den jüngst vorgestellten Bericht. Der Abwärtstrend der vierzig weltweit wichtigsten Bergbaubetriebe scheint beendet. Gestärkte Bilanzen und eine wiedergewonnene Ertragskraft verschaffen den Mienenbetreibern eine Atempause. Zu dieser Einschätzung kommt PwC in seinem Report "Mine 2017", der am vergangenen Mittwoch am Rande der Junior Indaba-Konferenz in Johannesburg präsentiert wurde. Im Bericht werden die - gemessen an ihrem Börsenwert - 40 bedeutendsten Bergbaufirmen analysiert und dabei auf deren Finanzinformationen für 2016 zurückgegriffen. Darin berücksichtigt ist der Zeitraum vom 01. April 2015 bis zum 31. Dezember 2016 mit den Ergebnissen des Geschäftsjahres anhand der Geschäftsberichte, die in diesem Zeitrahmen von den Unternehmen veröffentlicht wurden. Wenig Neues in der Branche Die Anzahl der aufstrebenden Unternehmen unter den Top 40 sank um zwei auf 17. Es gab im Vorjahr sieben neue Marktbewerber, von denen fünf bereits in den Ranglisten 2014 oder 2015 aufgetaucht waren. Die höchstbewertete südafrikanische Firma, Anglo Gold Ashanti, rangiert dabei auf Position 40 und stieg damit gegenüber dem Vorjahr um einen Platz ab. Michal Kotzé, Leiter der Bereiche Energie, Versorgung und Bergbau bei PricewaterhouseCoopers Südafrika stellte ironisch fest, dass der Bericht...

