Gegründet Anfang der 50er-Jahre, ist Senzani Brevetti mit Sitz in Faenza bei Ravenna heute ein weltweit agierender Verpackungsexperte für Primär- und Sekundärverpackungen - Kartonier- und Verpackungsmaschinen - bis hin zu kompletten Verpackungsstraßen, für die unterschiedlichsten Produktionsbereiche. Die Kunden kommen aus so unterschiedlichen Branchen, wie der Reinigungsmittel-, Lebensmittel- oder auch der Tabakindustrie. Senzani konstruiert und produziert komplett am Stammsitz, denn individuelle und komplette Lösungen für seine internationalen Kunden sind der Anspruch des italienischen Unternehmens.

Maßgeschneiderte Automatisierung

Auch bei einem großen spanischen Kunden aus der Reinigungsmittelindustrie entwickelte Senzani eine maßgeschneiderte Lösung für insgesamt drei Füllstraßen. Jede der drei Füllstraßen besteht aus vier einzelnen Verpackungs-Modulen: Ausrichten, Füllen und Verschließen, Etikettieren und Kartonieren sowie schließlich Palettieren.

Für die Umsetzung der Automatisierung holte sich das italienische Unternehmen den Automatisierungsexperten und -Dienstleister Pilz ins Boot. Bei den drei Füllstraßen hat sich Senzani für eine komplette Lösung, bestehend aus Steuerung, Aktorik und Sensorik, von Pilz entschieden. Da Senzani wichtig war, dass ihr Endkunde eine geprüfte zuverlässige und sichere Automatisierungslösung für seine Maschinen erhält, hat das Unternehmen Pilz auch die Validierung übernommen.

In den Maschinen übernehmen die konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZ-multi 2 das sichere Management der Not-Halt-Taster, aller Türsensoren sowie der Betriebsartenwahlschalter und Zustimmungseinrichtungen. Für die Sicherheitslogik wurde das Basisgerät des PNOZ-multi 2 verwendet. Sein Einsatz gewährleistet maximale Flexibilität, da sich Sicherheitsfunktionen einfach erweitern lassen. Zu diesen gehören ...

