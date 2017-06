Für DS Smith Packaging war der Abend ein voller Erfolg: Beim Dinner zur Verleihung der Quality Focus Initiative (QFI) Awards von Mars Chocolate in Großbritannien, wurde DS Smith insgesamt gleich sechsmal ausgezeichnet. Der "Site of Excellence Award" in der Kategorie Wellpappe ging erneut an das DS Smith Werk in Nördlingen, Deutschland. Damit gewann DS Smith bereits zum achten Mal in Folge diese Spitzenauszeichnung von Mars in der Kategorie Wellpappe - ganze sieben Mal ging diese an das DS Smith Werk in Nördlingen, einmal an das Werk in Fulda. Im Jahr 2016 belieferte das Werk in Nördlingen die Standorte von Mars Chocolate in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden mit Verpackungen und tat sich dabei durch herausragende Qualitätsleistungen hervor. Dies zeugt nicht nur von Produkten erster Güte, sondern auch von herausragender Beständigkeit.

Über insgesamt vier "Perfect Performance Awards" von Mars konnten sich der DS Smith Standort in Fulda, Deutschland, sowie die DS Smith Werke ...

