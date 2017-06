Berlin/Joachimsthal (ots) -



ROTE NASEN Clowns gelang etwas, was noch keinem Clown und Profi-Rugbyspieler zuvor gelungen ist: Am Donnerstagabend schafften es zwei Clowns beim internationalen Clownrugby-Turnier in Joachimsthal in der Disziplin "Meiste Doppel-Pässe innerhalb von 60 Sekunden" ohne Ballverlust sich das Rugby-Ei 42 Mal zuzuwerfen. Aufgezeichnet und protokolliert wurde der Versuch für Guinness World Records.



Hintergrund des Rekordversuchs ist das weltweit erste Clownrugby-Turnier, das der krönende Abschluss der internationalen ROTE NASEN Clownconvention war. Seit Dienstag bis Freitag bilden sich am Werbellinsee rund 180 ROTE NASEN Clowns aus zehn Ländern für ihre Arbeit in medizinischen und sozialen Einrichtungen fort.



Vorbereitet auf das einzigartige Sportereignis wurden die Clowns von den Spielern der Berlin Bruisers, Deutschlands erster schwuler Rugbymannschaft. Adam Wide, Präsident der Bruisers, erklärte stolz: "Die Clowns haben Großes und Einmaliges geleistet. Und in ein paar Wochen, so lange dauert die administrative Bearbeitung und Prüfung des heutigen Versuchs, werden wir die offizielle Bestätigung in der Hand halten. Als ehemaliger Mitarbeiter von Guinness World Records kann ich das mit Sicherheit sagen."



Künftiger offizieller Weltrekordhalter ist im Übrigen Reinhard Horstkotte, der auch künstlerischer Leiter von ROTE NASEN Deutschland ist.



Über ROTE NASEN Deutschland e.V.



Der gemeinnützige Verein ROTE NASEN sieht seine Aufgabe darin, leidende Menschen mit der Kraft des Humors zu stärken und ihnen in schweren Zeiten Heiterkeit und neuen Mut zu schenken. ROTE NASEN Clowns sind speziell ausgebildete Künstler. Botschafter von ROTE NASEN ist der weltbekannte Star-Tenor Rolando Villazón.



ROTE NASEN Deutschland e.V. ist spendenorganisiert und Partner der internationalen Organisation RED NOSES Clowndoctors International. Die ROTE NASEN Gruppe ist in 10 Ländern tätig und damit die operativ größte Vereinigung von Clowns in medizinischen und sozialen Einrichtungen. Im internationalen Verbund besuchen jährlich 326 ROTE NASEN Clowns rund 705.800 Menschen in 663 medizinischen und sozialen Institutionen.



