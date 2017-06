Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Spektakuläre Fotos aus Wissenschaft, Natur und Technik sowie die Geschichten hinter den Bildern - das bietet P.M. ZOOM. Das Spezial von P.M. ist ab heute für 5 Euro im Handel erhältlich.



Von der Tiefseeforschung über künstliche Intelligenz bis zur Mars-Mission - für P.M. ZOOM hat die Redaktion die besten Wissenschafts- und Technikbilder zusammengestellt und präsentiert diese auf großformatigen Doppelseiten. Die beeindruckenden Fotografien sorgen für ein visuelles Erlebnis und machen den Leser neugierig. Ergänzt werden die Bilder durch Illustrationen und Infografiken. Kurze Texte liefern die wichtigsten Hintergrundinformationen zu den Bildern - knapp, präzise und für jeden Leser verständlich. Drei längere Strecken widmen sich je einem Thema ausführlicher: Wie trainieren Astronauten auf der Erde? Was ist das Geheimnis leuchtender Organismen? Wie leben die Wissenschaftler auf einer Forschungsstation in der Antarktis?



Florian Gless, Chefredakteur der P.M.-Gruppe: "Wissensvermittlung durch Bilder - das ist das einfache wie geniale Konzept von P.M. ZOOM. Fast täglich stoßen unsere Bildredakteurinnen auf Fotos, die wir großartig finden, und diese Begeisterung wollen wir mit unseren Lesern teilen. P.M. ZOOM zeigt, wie faszinierend die Welt der Wissenschaft, Natur und Technik ist."



Gerd Brüne, Publisher WISSEN bei Gruner + Jahr: "Wissenschaftsfotografie hat oft das Zeug dazu, Menschen zum Staunen zu bringen, sodass sie sich fragen, was sich als Erklärungsansatz hinter diesen Bildern verbirgt. Die P.M.-Redaktion hat aus dieser Erkenntnis ein neuartiges, opulentes Wissensmagazin entwickelt. Nach der Modernisierung der etablierten Magazine der P.M.-Gruppe in den vergangenen Jahren betreten wir nun mit P.M. ZOOM Neuland - und sind sehr gespannt, wie die Leser diese neue Zeitschrift aufnehmen werden."



P.M. ZOOM erscheint heute mit einer Druckauflage von 77.000 Exemplaren. Das Magazin hat einen Umfang von 102 Seiten und kostet fünf Euro.



OTS: Gruner+Jahr, P.M. Magazin newsroom: http://www.presseportal.de/nr/24835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_24835.rss2



Pressekontakt: Christine Haller PR/Kommunikation P.M.-Gruppe Gruner + Jahr GmbH & Co. KG Telefon: 040 / 37 03 - 7288 E-Mail: haller.christine@guj.de Internet: www.guj.de