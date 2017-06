Die Stimmen der Wahl in Großbritannien sind ausgezählt, die Parlamentssitze vergeben: Theresa Mey bleibt mit ihrer konservativen Partei die stärkste Kraft, verliert jedoch die absolute Mehrheit. Damit wackelt laut Marktexperte Robert Halver auch der Brexit. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank die, trotz des enttäuschenden Wahlausgangs, steigenden Kurse beim Dax und dem britischen Leitindex, während das Pfund weiter an Boden verliert.