Britische Unternehmen haben im April etwas mehr produziert als einen Monat zuvor - allerdings weniger als von Experten erwartet. Beim Handelsdefizit konnten die Briten jedoch positiv überraschen.

Die Unternehmen in Großbritannien haben im April ihre Produktion leicht erhöht. Die Betriebe stellten 0,2 Prozent mehr her als im März, wie das nationale Statistikamt ONS am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...