Katjes International GmbH & Co. KG: Katjes International erwirbt 5,7 % an der Josef Manner AG, Wien

DGAP-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Katjes International GmbH & Co. KG: Katjes International erwirbt 5,7 % an der Josef Manner AG, Wien 09.06.2017 / 12:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Katjes International erwirbt 5,7 % an der Josef Manner AG, Wien

Emmerich, 09. Juni 2017 - Die Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, hat heute 5,7 % an der börsennotierten Josef Manner & Comp. AG erworben und investiert damit in eine starke Traditionsmarke. Da die Beteiligung die Anzeigegrenze von vier Prozent übersteigt, wurde der Erwerb der Börse Wien entsprechend gemeldet.

Als Partner der Gesellschafter, des Managements und der Mitarbeiter von Manner, wird die Katjes International das Unternehmen Manner bei seiner weiteren erfolgreichen Geschäftsentwicklung langfristig unterstützen. "Manner überzeugt nicht nur in Österreich, sondern auch international mit hochwertigen Produkten und dient als Beispiel und Inspiration für nachhaltige Markenführung. Es ist uns daher eine große Freude und Ehre, hieran Anteil zu haben", so Tobias Bachmüller, Geschäftsführender Gesellschafter bei Katjes International.

Die 1890 gegründete Josef Manner & Comp. AG ist Österreichs größter Süßwarenproduzent. Zur Manner Familie gehören neben den klassischen Neapolitaner Schnitten mit Haselnusscreme unter anderem auch die Marken Casali mit den beliebten Rum-Kokos Kugeln und Schoko-Bananen, Napoli mit dem Klassiker Dragee Keksi sowie die Mozartkugeln von Victor Schmidt und Ildefonso. 2016 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 200 Millionen Euro.

###

KONTAKT Katjes International GmbH & Co. KG Tel.: +49 (0) 2822/601-700 Fax: +49 (0) 2822/601-125 E-Mail: kontakt@katjes-international.de Website: www.katjes-international.de

ÜBER KATJES INTERNATIONAL Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International verfolgt einen "Buy-and-Hold"-Ansatz und akquiriert Unternehmen mit etablierten Marken innerhalb des westeuropäischen Zuckerwarenmarkts. Zu dem Unternehmen gehören fünf Gesellschaften: Lutti Frankreich, Continental Sweets Belgium, die deutschen Gesellschaften Piasten und Dallmann sowie Festivaldi in den Niederlanden. Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de

09.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Katjes International GmbH & Co. KG

Dechant-Sprünken-Str. 53-57 46446 Emmerich am Rhein Deutschland Telefon: +49 (0)2822 601 700 Fax: +49 (0)2822 601 125

E-Mail: kontakt@katjes-international.de Internet: www.katjes-international.de ISIN: DE000A161F97, DE000A1KRBM2 WKN: A161F9, A1KRBM Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

581899 09.06.2017

ISIN DE000A161F97 DE000A1KRBM2

AXC0159 2017-06-09/12:18