- Vier Frauen im Auftrag von Sky 1 in verdeckter Mission unterwegs auf Misswahlen weltweit - In der zweiten Folge trifft YouTube-Star Joyce Ilg mit der Wahl zur "Miss Comic Con" in Liverpool auf Moderatorin Evelyn Weigert, die um die Krone der "Miss Bonbon" in Wien kämpft - Am 12. Juni, immer montags um 20.15 Uhr nur auf Sky 1 - Bildmaterial: https://we.tl/H0HqimOerh



9. Juni 2017 - Im neuen Realityformat "Miss Wildcard - Beauties Undercover" reisen vier prominente Protagonistinnen in verdeckter Mission zu verschiedenen Miss-Wahlen weltweit und versuchen dort vor der Jury und dem Publikum zu bestehen.



In der zweiten Folge taucht YouTuberin und Multitalent Joyce Ilg in die Welt der bunten Comics ein und sucht nach einer Inspiration für die alles entscheidende Frage: welches Kostüm soll es für die Misswahl der "Comic Con" in Liverpool werden? "Ich fände ja einen Mix aus Catwoman und Arielle toll. Oder doch besser Sailor Moon", überlegt Joyce. Der YouTube-Star überlässt die Wahl ihren Social-Media Fans. Ob das gut geht?



Moderatorin und Musikerin Evelyn Weigert tritt hingegen in Wien beim Bonbon-Ball an. In der feinen Wiener Gesellschaft ist neben einem stilvollen Kleid auch perfektes Auftreten gefragt. Kein leichtes Unterfangen für die Regensburgerin. Deswegen soll ein Benimmkurs helfen. "Ich muss zu einem Knigge-Kurs? Wir sind doch im 21. Jahrhundert, da muss ich mir von keinem sagen lassen, wie ich meine Gabel zu halten habe. Ich komme doch nicht aus der Bronx", platzt es aus ihr raus. Unter Protest begibt sie sich aber dennoch in die Lehre eines Wiener Ballexperten und erfährt bei ihm kaiserliche Anmut, Körperspannung und lernt die Ballregeln kennen. In einem opulenten Sissi-Kleid und mit Turnschuhen mischt sie anschließend den Bonbon-Ball gehörig auf.



Aber auch Kontrahentin Joyce Ilg ist bestens gerüstet, denn schließlich geht es nicht nur um ein originelles Kostüm beim "Comic Con"-Contest, sondern auch um eine perfekte Inszenierung und große Show auf der Bühne.



Und darum geht's bei "Miss Wildcard - Beauties Undercover":



In verdeckter Mission nehmen die Protagonistinnen Joyce Ilg, Karolin Oesterling, Lena Liebkind und Evelyn Weigert an diversen Misswahlen im In- und Ausland teil und müssen währenddessen diverse Aufgaben bewältigen. Die vier charmanten Mädels nehmen die Zuschauer dabei mit in den skurrilen Kosmos der Miss Wahlen und werden bei den Vorbereitungen begleitet - angefangen vom Benimmkurs bis hin zu Burlesque-Tanztraining. So wird jede noch so verrückte Misswahl zu einem großen Spaß. Produziert wird "Miss Wildcard" von der Produktionsfirma "Wige South & Browse".



Über Joyce Ilg:



Mit über 1,2 Millionen Followern ist Joyce Ilg wohl eine der bekanntesten YouTube-Stars in Deutschland. Nachdem sie ihr Studium in Fotoingenieurwesen abgeschlossen hat, begann sie Schauspielunterricht in Köln zu nehmen und bekam 2005 ihre erste Fernsehrolle in der RTL-Dailysoap "Unter uns". Es folgten einige weitere Fernseh-Rollen bis sie 2013 ihren YouTube-Kanal "Joyce" gründete. Außerdem ist Joyce seit 2015 immer wieder bei "Luke! Die Woche und ich" auf Sat.1 zu sehen.



Über Evelyn Weigert:



Im Jahr 2013 absolvierte sie die "Frank Elstner-Masterclass der Axel Springer-Akademie in Berlin. Danach folgten einige Fernseh-Auftritte, beispielsweise als Co-Moderatorin von der ProSieben-Show "Himmel oder Hölle", im Ensemble der RTL-Comedyshow "Geht's noch? Kayas Woche" sowie als Moderatorin von "Die Fakten-Checker" bei RTL. Neben ihrer Moderatorentätigkeit ist Evelyn Weigert auch als Sängerin aktiv, arbeitet aktuell an ihrem ersten Album und verwirklicht sich als Malerin.



